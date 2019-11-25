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رياضة

بطولة غالية | حسين الشحات مهنئا لاعبي الهلال السعودي بدوري أبطال آسيا

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 12:17 ص
حسين الشحات
حسين الشحات
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مصطفى كرم
هنأ حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، فريق الهلال السعودي بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال آسيا بعد تغلبه على فريق اوراوا الياباني بهدفين مقابل لا شيء.

وغرد حسين الشحات عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "‏الف مبروووووك لنادي الهلال وجمهور نادي الهلال والشعب السعودي يستاهل الهلال بطوله غاليه مليون مبرووووك". ‎

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، بلقب بطولة دوري أبطال آسيا، بعد تغلبه على نظيره الياباني أوراوا ريد دياموندز، بهدفين نظيفين، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير بمدينة سايتاما.

وأحرز سالم الدوسري لاعب الهلال السعودي، الهدف الأول لفريقه في مرمى أوراوا ريد دياموندز الياباني، قبل أن يضيف جوميز الهدف الثاني في الثواني الأخيرة من عمر المباراة.

وشهدت المباراة سيطرة وتفوقا كبيرا للاعبي الهلال طوال فترات المباراة حيث أضاع لاعبوه أكثر من فرصة محققة، حتى نجح الدوسري في تسجيل هدف قتل المباراة.

وكانت مباراة الذهاب في السعودية قد انتهت بفوز فريق الهلال بهدف نظيف أحرزه البيروفي أندريه كاريلو.
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