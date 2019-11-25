أخبار الفن| الكوارع سر تألق تامر حسني.. وتوقيف وائل جسار في المكسيك

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي.

تألق الفنان تامر حسني خلال حفل ختام بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت سن 23 سنة، التى أقيمت مساء الجمعة الماضي.نشرت مها الصغير، زوجة النجم أحمد السقا، صورة جديدة عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".واجه كثير من الفنانين أزمات اثناء تواجدهم في المطارات المختلفة حول العالم وكانت آخر أزمة للفنان وائل جسار في مطار المكسيك.يعرض مهرجان القاهرة السينمائى الدولى غدا فى تمام الساعة 9:30 مساء فيلم لما بنتولد بحضور صناعه وعدد من أبطاله، ضمن قسم بانوراما السينما المصرية ويعقبه ندوة يديرها الناقد محمد نبيـل.يحتفل الفنان القدير رشوان توفيق اليوم الأحد 24 نوفمبر، بعيد ميلاده، حيث إنه من مواليد مثل هذا اليوم الموافق 24 نوفمبر من عام 1933 أي يبلغ من العمر 86 عامًا.تفاعل عدد كبير من الجماهير على الصورة التى نشرتها الفنانة هنا الزاهد أثناء تواجدها فى مهرجان القاهرة السينمائى.ترددت أنباء حول وفاة الفنان حسن حسني وتصدر اسم الفنان مؤشرات البحث على جوجل، ولكن نفى الفنان حسن حسني تلك الشائعات من خلال مكالمة تليفونية في أحد البرامج.يصادف اليوم 24 نوفمبر عيد ميلاد واحدة من أهم نجمات السينما المصرية وهي ميرفت امين التي شاركت في افلام تركت بصمتها في ذهن المشاهد مثل فيلم ابي فوق الشجرة ، القضية 68 وغيرها الكثير.. من خلال هذا التقرير تعرف علي الفنان الذي كان سببا في دخولها مجال الفن.