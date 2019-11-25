أخبار الفن| الكوارع سر تألق تامر حسني.. وتوقيف وائل جسار في المكسيك

شوربة كوارع .. تامر حسني يكشف سر تألقه في حفل أمم أفريقيا
تألق الفنان تامر حسني خلال حفل ختام بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت سن 23 سنة، التى أقيمت مساء الجمعة الماضي.
شاهد.. زوجة أحمد السقا بصحبة تامر حبيب ونجلها ياسين
نشرت مها الصغير، زوجة النجم أحمد السقا، صورة جديدة عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
بعد توقيف وائل جسار مرتين في المكسيك.. أبرز أزمات النجوم في المطارات
واجه كثير من الفنانين أزمات اثناء تواجدهم في المطارات المختلفة حول العالم وكانت آخر أزمة للفنان وائل جسار في مطار المكسيك.
عرض لما بنتولد بـ القاهرة السينمائي وندوة في حضور صناعه.. غدًا
يعرض مهرجان القاهرة السينمائى الدولى غدا فى تمام الساعة 9:30 مساء فيلم لما بنتولد بحضور صناعه وعدد من أبطاله، ضمن قسم بانوراما السينما المصرية ويعقبه ندوة يديرها الناقد محمد نبيـل.
عيد ميلاد رشوان توفيق .. ماذا فعل بعد صدمته في وفاة زوجته؟
يحتفل الفنان القدير رشوان توفيق اليوم الأحد 24 نوفمبر، بعيد ميلاده، حيث إنه من مواليد مثل هذا اليوم الموافق 24 نوفمبر من عام 1933 أي يبلغ من العمر 86 عامًا.
شاهد | رد فعل الجمهور على إطلالة هنا الزاهد في مهرجان القاهرة السينمائي
تفاعل عدد كبير من الجماهير على الصورة التى نشرتها الفنانة هنا الزاهد أثناء تواجدها فى مهرجان القاهرة السينمائى.
بعد شائعة وفاته.. تعرف على سبب عدم مشاهدة حسن حسني لأفلامه
ترددت أنباء حول وفاة الفنان حسن حسني وتصدر اسم الفنان مؤشرات البحث على جوجل، ولكن نفى الفنان حسن حسني تلك الشائعات من خلال مكالمة تليفونية في أحد البرامج.
في عيد ميلادها.. فنان كان سببا في دخول ميرفت أمين الفن
يصادف اليوم 24 نوفمبر عيد ميلاد واحدة من أهم نجمات السينما المصرية وهي ميرفت امين التي شاركت في افلام تركت بصمتها في ذهن المشاهد مثل فيلم ابي فوق الشجرة ، القضية 68 وغيرها الكثير.. من خلال هذا التقرير تعرف علي الفنان الذي كان سببا في دخولها مجال الفن.