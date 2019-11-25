أحمد حسام طه: جماهير الوداد والرجاء هنئونا بمستوى طاقم الحكام

أكد أحمد حسام طه حامل الراية، أن جماهير الوداد والرجاء، هنأت طاقم حكام المباراة التي أقيمت أمس في البطولة العربية وقادة محمود البنا على مستواه في اللقاء.



قال طه في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن مراقب المباراة رفض منع أي تيفوهات لجماهير الناديين وأكد أن هذه هي صورة المغرب ولذلك سيترك كل لافتات الجماهير.



وتابع: "طاقم الحكام كان يشجع بعضه البعض خلال المباراة وتعامل كفريق واحد وهو ما كان له مردود إيجابي على آدائنا في الملعب".



ونجح الرجاء في حجز بطاقة التأهل إلى دور ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد تعادله أمام الوداد 4/4، في إياب الدور الـ16، علما أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل بهدف لمثله.



وتأهل الرجاء البيضاوي رسميا الي دور ربع النهائي من كأس محمد السادس للاندية الابطال .