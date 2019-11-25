محمد المحرصاوي: الحديث في الدين أصبح مهنة من لا مهنة له

قال الدكتور "محمد المحرصاوى"، رئيس جامعة الأزهر، إن تجديد الخطاب الديني يحتاج اولا تحديد من له الحق في التجديد، مؤكدا أن الحديث في الدين أصبح مهنة من لا مهنة له.



وتابع "المحرصاوي"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية "إيمان الحصري"، في برنامج "مساء دي ام سي" المذاع علي قناة "دي ام سي" الفضائية، أن أي إنسان ليس له الحق في الحديث في الدين، دون أي يكون دارسا فيه.



ونوه، إلي أن هناك مجموعة من المواد الدينية واللغة العربية التي يجب ان يكون الشخص ملما بها قبل الحديث في الدين، ليكون ملما بشكل كامل بأحكام الدين واعرافه.



وأضاف رئيس جامعة الأزهر، أن حديث الشخص في أمور الدين دون الإلمام بما ذكر، هو بداية بذرة الإرهاب، ما يلزم بالبحث عن من يلم بتلك الأمور قبل الحديث في الدين.



وأشار "محمد المحرصاوي"، إلي أن هناك خطوات عملية تقوم بها الجامعة لتجديد الخطاب الديني، خاصة في إعادة النظر في جميع المناهج الدراسية.