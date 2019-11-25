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فن

صاحبي الجدع.. محمد عبدالرحمن يهنئ كريم عفيفي بعيد ميلاده

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 12:10 ص
كريم ومحمد عبد الرحمن
كريم ومحمد عبد الرحمن
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محمد بدران
هنأ الفنان محمد عبدالرحمن، نجم مسرح مصر، صديقه الفنان كريم عفيفي بعيد ميلاده الـ 32، الموافق اليوم 24 نوفمبر.

ونشر محمد عبدالرحمن صورة تجمعه بعفيفي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "كل سنة وإنت طيب يا صاحبي ياجدع وربنا يديم المعروف، المعروف مابينا يا أبو آسر يا سكرة".

ورد الفنان كريم عفيفي على تهنئة عبدالرحمن، قائلا: "التوت العسل، وأنت طيب يا صاحبي".

يُذكر أن الفنان كريم عفيفي عُرض له فى رمضان الماضي 2019 مسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا وهو عبارة عن ملحمة صعيدية عصرية، تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق.

وأعلن النجم أشرف عبدالباقي لجمهور فرقة "مسرح مصر" بأن الموسم السابع للعروض، والذي انطلق خلال موسم عيد الأضحى الماضي سيكون الأخير للفرقة، بعد تقديمهم ما يقرب من 120 عرضا خلال ستة مواسم سابقة، ما أصاب جمهور الفرقة بصدمة كبيرة.

وأسس الفنان الكبير أشرف عبدالباقي فرقة "مسرح مصر" بمُشاركة نخبة من نجوم المُستقبل، قدموا على مدار السنوات الأربع الماضية عبر شاشة إم بي سي مصر.
صاحبي الجدع.. محمد عبدالرحمن يهنئ كريم عفيفي بعيد ميلاده
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