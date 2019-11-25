إياد نصار: عندما ذهبت للاحتفال بنجاح فيلم الممر كنت فخورا جدا

قال الفنان إياد نصار، إنني كنت مذهولا عندما تحدث إلينا رئيس الجمهورية وكنت سعيد جدا بالإشادة بالفلم وإعجاب السيد الرئيس به.



وأضاف " نصار " خلال تصريحات تليفزيونية، أننا قمنا بتوصيل الرسالة التي نريد توصيلها للجميع كما انني عند الذهاب إلى الاحتفال بنجاح الفيلم كنت فخورا جدا .



وأوضح " نصار" انني شاب قادم من الأردن وأعمل بمصر وقمت بعمل فيلم مع مجموعة من الممثلين المصريين وبعد ذلك تم تكريمي من رئيس دولة غير دولتي فهذا الموقف جعلني أشعر بالفخر وأشعر بالنجاح الكبير للفيلم.

