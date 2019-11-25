حفل غنائي للفنان إيهاب توفيق بكلية التربية الموسيقية بالزمالك.. اليوم

تنظم كلية التربية الموسيقية التابعة لجامعة حلوان بالزمالك حفلا فنيا لابن الكلية الفنان إيهاب توفيق وعازف الدرامز الفنان أحمد ربيع بحرم الكلية بالزمالك.



وذلك فى إطار حرص جامعة حلوان على تنوع الأنشطة الطلابية الثقافية والفنية والرياضية واحتفالا بالطلاب الجدد وتنصيب اتحاد طلاب الكلية للعام الجامعي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠.



يقام الحفل تحت رعاية كل من الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، الدكتور كرم ملاك عميد الكلية، وإشراف الدكتورة ابتسام مكرم وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أيمن عطية وكيل الكلية لشئون الطلاب.



تقام فعاليات الحفل الغنائى فى تمام الساعة الثانية عشر ظهر اليوم بمقر كلية التربية الموسيقية بالزمالك.



الجدير بالذكر أن جامعة حلوان تنظم حفلا آخر للفنان هيثم شاكر بحرم الجامعة بساحة كلية الصيدلة ضمن حملة لحث الطلاب بخطر الإدمان.