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فن

لقاء سويدان بإطلالة جذابة داخل سيارتها.. شاهد

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 12:41 ص
لقاء سويدان
لقاء سويدان
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محمد بدران

شاركت الفنانة لقاء سويدان، متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة جديدة لها.

وظهرت لقاء سويدان في الصورة داخل سيارتها بـ إطلالة جذابة وأنيقة، ترتدى ستره زيتى ولم تتكلف فى وضع الميكب واكتفت بما يناسب إطلالتها فاختارت أحمر شفاه باللون الأحمر مع إسدال شعرها على كتفيها بطريقة بسيطة وناعمة للغاية.

وعلقت لقاء على الصورة قائلة "ريحوا انفسكم وقلوبكم مفيش حاجة هتحصل غير اللي ربنا كاتبه سلمها لله" ونالت الصورة إعجابا كبيرا من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات : النجمة، ياجمالك.

يذكر أن أحدث أعمال لقاء سويدان الدرامية مسلسل " البيت الكبير 2 " من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلى وينتمي لمسلسلات الـ60 حلقة.

المسلسل بطولة لوسى، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وريم هلال، وحجاج عبد العظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومى فخري، وأحمد صيام، والأردنية ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وانضم للجزء الثانى داليا مصطفى، عبير صبرى، ومجدى كامل.
لقاء سويدان بإطلالة جذابة داخل سيارتها.. شاهد
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