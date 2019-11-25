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رياضة

أكرم توفيق: كملت النهائي وأنا مصاب.. بصيت على الجماهير نسيت التعب

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 12:13 ص
اكرم توفيق
اكرم توفيق
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عمرو ابوبكر
أبدى أكرم توفيق لاعب منتخب مصر والأهلي المعار إلى الجونة، سعادته بتتويج منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، خصوصًا بعد تقديمه أداء مميز خلال جميع مشاركاته.

وقال توفيق خلال تصريحاته على فضائية أون سبورت في برنامج ملعب أون الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير "جالي شد في الضامة في بداية الشوط الإضافي الأول ولكنني أصريت على استكمال المباراة".

وتابع أكرم:" أقسم بالله بصيت على الجماهير كده نسيت كل التعب وقلت لازم الناس تروح مبسوطة وماينفعش حد ييجي ياخد البطولة مننا على ملعبنا".

توج منتخب مصر الأولمبي ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر هذا العام، واختيرت مصر من بين المشاركين في أولمبياد طوكيو 2020.

يشارك في أولمبياد طوكيو 2020 الثلاثي الأفريقي الحائز على المركز الأول والثاني والثالث، منتخب مصر صاحب البطولة، ومنتخب كوت ديفوار صاحب المركز الثاني، ومنتخب جنوب أفريقيا صاحب المركز الثالث.




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