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رياضة

مدرب حراس المنتخب الأوليمبي يروي تفاصيل أصعب مباراة وسر تألق صبحي

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 01:40 ص
منتخب مصر الأوليمبي
منتخب مصر الأوليمبي
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يسرى غازى
كشف أسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أصعب مباراة خاضها أوليمبي الفراعنة فى بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وتوج منتخب مصر الأولمبي بلقب النسخة الثالثة لكأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا عقب فوزه على نظيره الإيفواري (2 – 1) في المباراة النهائية التي جمعت الطرفين على ملعب القاهرة الدولي تحت إدارة الدولي المالاجاشي راكوتوجاونا أندوفيتر.

قال أسامة عبدالكريم فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": انا لم ينتابني أي قلق من اى مباراة من المباريات الخمس التي خاضها أوليمبي الفراعنة فى بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما مشيرا إلى أنه كان واثقا من قدرات حراس المرمى ولاعبى المنتخب الأوليمبي على مدار مشوار البطولة القارية.

أضاف: المباراة الفاصلة أمام جنوب افريقيا فى نصف نهائى البطولة تعتبر الأصعب نتيجة 3 عوامل الأولى منها تصدير الإعلام للوسط الرياضى أن المباراة ثأرية بعد خسارة المنتخب الأول أمام البافانا بافانا في أمم إفريقيا للكبار والثاني نظرا لكونها المباراة الفاصلة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 أما العامل الثالث يتمثل فى الضغط الجماهيرى الذى وقع على لاعبينا وسط كم الحضور الجماهيري الكثيف الذي ملأ مدرجات ملعب استاد القاهرة.

تابع : دخلت مع محمد صبحى حارس المرمى في وصلة هزار قبل دخول اللاعبين الى أرضية الملعب لخوض مباراة جنوب إفريقيا وقلت له نصا : هيدخل فيك 10 أهداف يا صبحي متخليش الهدف الـ 11 يدخل مرماك لافتا إلى أن ذلك يأتي فى إطار إبعاد الحارس عن الضغط العصبى قبل أي لقاء.
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