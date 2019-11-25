باحثة: المصريون القدماء استخدموا أسرى الحرب كعمال

قالت الدكتور رحاب عبد المنعم عبد الصمد أباظة الحاصلة علي دكتوراه فى الاثار المصرية أنه كان العمل في مصر القديمة،مثل شق القنوات وإقامة السدود وتشييد المعابد وبناء الأهرامات وغيرها من الأعمال الحيوية،يتطلب عددا هائلا من العمل البشري يقدر بالآلاف من الأيدي العاملة.



جاء ذلك في بحث لها قدمته إلي إتحاد الأثريين العرب للنشر العلمي،حيث أشارت في بحثها إلي أنه كان الكثير من هذه القوة الدائمة من أسرى الحرب والمساجين والمحكوم عليهم،ويضاف إليهم عدد كبير من العمال الذين بمستوى العبيد تقريبًا.



وتابعت:وكان هؤلاء العبيد عبارة عن طبقات من الشعب تمتلكها طبقات أخرى،ويحق لها أن تبيعها وتورثها أولادها أو تؤجرها أو تعتقها بعقد رسمي،لكننا نلاحظ أن لهؤلاء العبيد أملاكهم التي يمكنهم التصرف فيها كيفما أرادوا ، ولهم خدمهم، وتزوجوا بسيدات من الأحرار.



وأضافت:وهنا الأمر يبدو متناقضًا لنا في حين أنه ليس كذلك عند المصري القديم،الذي لم يتقيد بنظريات ثابتة في مجال القانون. والأمر يحتاج لمزيد من الدراسة.



يذكر أن المتحف المصري بالتحرير يحتوي ضمن معروضاته علي مجموعة من"تماثيل الخدم"،والذين كانوا طبقا لعقيدة المصريين القدماء يخدمون المتوفي في العالم الأخر.



وقد ظهرت تماثيل الخدم للمرة الأولي في مقابر النبلاء خلال منتصف الدولة القديمة 2500ق.م،وكانت مهمتهم ضمان المؤونة الأبدية للمتوفي مثل الطعام،حيث تؤدي دور الخدم المنقوشة صورهم علي الجدران.