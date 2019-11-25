حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 25/11/2019 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم الأثنين 25 -11 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، حتى تستطيع الاطلاع عليه، وتراقب تحركاته، ويمكن أن يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.



وفيما يلي نقدم لكم حظك اليوم الأثنين 25 - 11 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معا على ما تحمله الأبراج من أسرار لكل برج، وسنحاول كشف النقاب عما تحمله الأيام القادمة من أفراح ونجاحات وأحزان، الآن نتابع كيف سيكون حظك اليوم 25 نوفمبر 2019، وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟.



الحمل

من21/3 إلى 20/4

عاطفيا واجتماعيا: فينوس والشمس بمنزل الحظ يعدانك بأوقات حلوة تقضيها مع الأحباب والأصدقاء.

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يمنحك روحا ملهمة تساعدك على تنمية مكاسبك





الثور

من 21/4 إلى 21/5

مهنيا وماليا: القمر في مواجهتك.. ابتعد عن المغامرة واصبر ولا تتخذ مواقف عنيفة.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا ما زالت علاقتك بشريك حياتك معرضة للتوتر.. حافظ على هدوئك.



الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

مهنيا: القمر في منزل العمل الإيجابي وتهتم اليوم بتحقيق تقدم شخصي وتتصرف بنضج.

عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط تثابر اليوم من أجل توطيد علاقتك بالآخر وإنجاز واجبات منزلية.





السرطان

من 22/6 إلى 22/7

اجتماعيا ومهنيا: الوضع الفلكي داعم وسماؤك صافية ولديك كل الحماس لتبدأ جديدا.

عاطفيا: القمر في منزل الحب مما يجعلك عاطفيا وتميل اليوم نحو إظهار مشاعر إيجابية.



الأسد

من 23/7 إلى 22/8

اجتماعيا ومهنيا: تنصحك الأفلاك أن تحافظ على مظهرك الرصين وأن تتجنب القيل والقال.

عاطفيا وعائليا: القمر في مربع برجك وعليك أن تتماسك ولا تفقد أعصابك إذا واجهتك خلافات عائلية.



العذراء

من 23/8 إلى 22/9

عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط والخلافات القمر في منزل العلاقات يساعدك أن تستمع جيدا للطرف الآخر وتتفهم مشاعره.

مهنيا واجتماعيا: الحالة الفلكية تدعمك وتدفعك للتعامل بود وبروح مرحة وتكتشف بداخلك طاقات جديدة وقد يعدك الفلك أيضا بلقاءات موفقة.



الميزان

من 23/9 إلى 22/10

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تهتم بدراسة خطواتك وتمسك بالدقة كي يحالفك الحظ

عاطفيا: تميل اليوم لدراسة مشاكل تشغلك وقد تجد إجابات لأسئلتك وتعالج قضية معلقة، فقط اعتن بأقوالك.



العقرب

من 23/10 إلى 22/11

مهنيا واجتماعيا: تستطيع اليوم أن تقفز فوق العقبات وتثبت نفسك في كل عمل تقوم به.

عائليا وعاطفيا: القمر في برجك يمنحك سحرا وتبدو مستعدا للتعاون والعطاء وتكسب الجميع.



القوس

من 23/11 إلى 21/12

عاطفيا وعائليا: القمر في منزلك الثاني عشر ومن المهم ألا تتبرع بالحديث عن أخبارك الشخصية.

مهنيا واجتماعيا: الشمس والمشتري في برجك يساعدانك على تجسيد أفكارك فقط لا تعلن خططك وتجنب الفخر بنفسك.



الجدي

من 22/12 إلى 20/1

عاطفيا واجتماعيا: الشمس في منزل الأصدقاء تمنحك تألقا وفصاحة ويتسم حديثك بالبلاغة والحجة.

مهنيا: القمر في وضع داعم وقد تشعر اليوم بالارتياح ويدعمك المخلصون.



الدلو

من 21/1 إلى 19/2

مهنيا: القمر ما زال معاكسا.. سيطر على قلقك الداخلي فالتوتر يجلب الفشل.

عاطفيا: اليوم تميل للتمرد على الروتين، فقط تجنب الجدال الذي قد يؤدي لصدام.



الحوت

من 20/2 إلى 20/3

مهنيا وماليا: المريخ وعطارد في منزل الحظ يشحذان ذهنك بأفكار براقة، وعليك أن تسجلها ولا تهملها.

اجتماعيا وعاطفيا: رغم الضغوط والخلافات، القمر في وضع داعم وقد يعدك ذلك بحدث يسعد قلبك.

