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محافظات

محافظ الغربية: انطلاق حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 04:44 ص
صدى البلد
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احمد علي
أعلن اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية عن إنطلاق حملة (16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة) بداية من الغد وحتى 10 ديسمبر بمحافظة الغربية للعام الثاني على التوالي تحت رعاية اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، يأتي ذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية مصر 2030 التى تم إطلاقها بتوجيه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية في عام 2017 والتي تسعى إلى وضع الآليات الداعمة والأنشطة التي تعزز دور المرأة في المجتمع ومشاركتها الإيجابية في عملية التنمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

كما تهدف هذه الإستراتيجية إلى تمكين المرأة في محاورها الأربعة (التمكين السياسي والتمكين الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والحماية). وتقوم وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة بتنفيذ حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة وتتضمن الحملة قيام مديرية التضامن الإجتماعي ومديرية الثقافة ومديرية الشباب والرياضة بعقد ندوات على مستوى المحافظة لنشر الوعي عن أهمية المرأة وكونها تشكل نصف المجتمع ولا يجوز ممارسة أى شكل من أشكال العنف عليها.

كما تقوم مديرية الشباب والرياضة خلال أيام الحملة بتدريب الفتيات على الدفاع عن أنفسهن ضد التحرش بمراكز الشباب عن طريق الألعاب الرياضة ، كما تقوم مديرية التضامن الإجتماعي بعمل دراسة للأشكال المختلفة للعنف ضد المرأة حسب طبيعة المكان (ريف – حضر) وضع الحلول المناسبة لها ، وكذا يتم عمل دورات تدريبية للسيدات العاملات بالديوان العام والوحدات المحلية بمراكز المعلومات للتدريب على الحاسب الألى والإنترنت للحرص على تعليم أطفالهن للقيم والمبادئ وإحترام المرأة والبعد عن العنف.

والجدير بالذكر؛ أن الجمعية العامة للأمم المتحدة حددت يوم 25 نوفمبر "اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة " و16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة هي حملة عالمية أطلقتها الأمم المتحدة عام (1991م) بهدف مناهضة جميع إشكال العنف الموجه ضد النساء والفتيات حول العالم ، وتنتهي الحملة يوم 10 ديسمبر وهو يوم حقوق الإنسان واللون المخصص للحملة هو اللون البرتقالي تعبيرًا عن الأمل في الوصول إلى مستقبل مشرق خال من العنف.

وفى السياق ذاته؛ أوضح اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية أن المحافظة تقدم كافة سبل الدعم لإنجاح هذه الحملة على مستوى المحافظة لما لها من أهمية في التصدي للعنف ضد المرأة مشيرًا إلى أن المرأة شريك أساسي في بناء وتنمية المجتمع.

والجدير بالذكر؛ أن محافظ الغربية أناب اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة للمشاركة فى مؤتمر تدشين الحملة الذى أقيم بالقاعة الكبرى بالديوان العام بحضور الجهاز التنفيذي والمجلس القومي للمرأة.
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