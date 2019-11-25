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محافظات

محافظ الدقهلية يعلن ضبط 60 طن ملح يودي خشن و4 أطنان جبن بيضاء

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 04:50 ص
محافظ الدقهلية يعلن
محافظ الدقهلية يعلن ضبط 60 طن ملح يودي خشن و4 طن جبن بيضاء
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همت الحسينى
قال الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية إنه تم ضبط 60 طن ملح يودي خشن و4 طن جبن بيضاء بقرية الخليج التابعة لمركز المنصورة لعدم توافر الاشتراطات الصحية المطلوبة .

وشدد محافظ الدقهلية على استمرار الحملات الرقابية على منافذ الأغذية ومحلات ومصانع بيع وتداول وتقديم الأطعمة والسلع ومتابعة جودة المعروضات والتأكد من توافر شروط التداول والبيع ،واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة على الفور تجاه المخالفين.

ومن جانبه قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة إنه تم ضبط الكميات المذكورة من الملح والجبن لحفظها بطريقه غير صحيحة ووجودها مكشوفة وتم تحرير ثلاثة محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادة صحية،وتم سحب عينات وارسلت للمعامل للتحليل.
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