خبير بالشأن الإفريقي: مؤتمر الاستثمار بالعاصمة الإدارية بعث برسائل لصالح القارة السمراء

قال الدكتور رمضان قرني الخبير في الشأن الإفريقي، إن مؤتمرا أفريقيا 2019 الذي أقام في العاصمة الإدارية أستثمار في القارة ، ويبعث مجموعة من الرسائل الهامة منها الاستمرارية في العمل السياسي المصري والإفريقي.



وتابع "رمضان قرني" خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية رانيا هاشم في برنامج "مانشيت " المذاع علي قناة "on e"، إننا افتقدنا في مرحلة من التاريخ عنصر الاستمرارية كما ان الؤتمر عقد علي مدار اربع مرات متتالية بمشاركة 2000 شخصية محلية ودولية ومن مؤسسات دولية مختلفة.



وأضاف الخبير في الشأن الإفريقي، أن هناك رسالة ثابتة وواضحة علي مدار الاربع دورات، وهي رساله التنمية والتكامل الإقليمي باعتبار هي الوسيلة والاليه لتعزيز الموارد الاقتصادية وحتى تكون افريقيا تتحدث بصوت واحد .



وأشار الي ان هذه اول مره في العلاقات السياسية الافريقية الدولية يعقد منتدى افريقي أفريقي لرؤيه اجنده افريقيه خالصة ومعنى ذلك ان كل القضايا ستكون محل اهتمام القارة الافريقية .