ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير بالشأن الإفريقي: مؤتمر الاستثمار بالعاصمة الإدارية بعث برسائل لصالح القارة السمراء

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 12:37 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements
قسم التوك شو
قال الدكتور رمضان قرني الخبير في الشأن الإفريقي، إن مؤتمرا أفريقيا 2019 الذي أقام في العاصمة الإدارية أستثمار في القارة ، ويبعث مجموعة من الرسائل الهامة منها الاستمرارية في العمل السياسي المصري والإفريقي.

وتابع "رمضان قرني" خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية رانيا هاشم في برنامج "مانشيت " المذاع علي قناة "on e"، إننا افتقدنا في مرحلة من التاريخ عنصر الاستمرارية كما ان الؤتمر عقد علي مدار اربع مرات متتالية بمشاركة 2000 شخصية محلية ودولية ومن مؤسسات دولية مختلفة.

وأضاف الخبير في الشأن الإفريقي، أن هناك رسالة ثابتة وواضحة علي مدار الاربع دورات، وهي رساله التنمية والتكامل الإقليمي باعتبار هي الوسيلة والاليه لتعزيز الموارد الاقتصادية وحتى تكون افريقيا تتحدث بصوت واحد .

وأشار الي ان هذه اول مره في العلاقات السياسية الافريقية الدولية يعقد منتدى افريقي أفريقي لرؤيه اجنده افريقيه خالصة ومعنى ذلك ان كل القضايا ستكون محل اهتمام القارة الافريقية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بنك تنمية الصادرات المصرية يؤكد أهمية تحقيق التكامل الاقتصادى الصناعى الأفريقي

مصر تتجاوز الصعوبات فى القارة.. السيسي: نعمل لحياة أفضل لكل مواطن أفريقي | فيديو

شعبة الأدوات الصحية تؤكد أهمية مؤتمر استثمر في إفريقيا لدفع عجلة التنمية

أفريقية البرلمان تكشف مزايا اتفاقية التجارة الحرة بين دول القارة السمراء

دينا بكري: رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي فتحت الطريق لاستثمار ثروات القارة عالميًا

ترشيحاتنا

اخبار الرياضة .. تفاصيل حول إيقاف كهربا واللاعب يرد.. موقف فايلر النهائي من بيع عمار حمدي

بالأسماء | الغائبون عن قائمة الزمالك أمام إنبى وسبب وراء ذلك

أخبار البرلمان| 8 أضرار جسيمة تصيب الفتاة بعد الختان.. ومفاجأة حول موعد التعديل الوزاري

بالفيديو | الطفلة ماريا مرتضى تتولى رئاسة وزراء السودان.. وحمدوك يعلق

مفاجأتان سارتان لـ تركي آل الشيخ.. تفاصيل

حسن حسني الضاحك على موته.. الشائعات تُصر على وفاته والفنان يرد بـ «وردة»

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس جيم.. ياسمين صبري تشعل انستجرام بإطلالة رياضية من المالديف.. شاهد

تورتة مبهرة.. عيد ميلاد فخم لابنة ماجد المصري الصغرى

بتسريحتها المفضلة.. أحدث ظهور لشقيقة هنا الزاهد