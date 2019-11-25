أغضب المشاهدين.. مرقس عادل يكشف عن أغرب مشهد في حواديت الشانزليزيه

قال المخرج مرقس عادل، إن المسلسل يحتوى العديد من التفاصيل كما ان المسلسل يدور حول صراع القبح والجمال واختيار الفترة كانت مناسبة لتصوير هذا المسلسل .



وأضاف مرقس عادل خلال تصريحات تليفزيونية، أن في الماضي في القهاوى المصرية الشعبية كانت دائما المشروب يكون معه الكيك، سبب غضب المشاهدين هو مشهد قتل إياد نصار في بداية مسلسل حواديت الشانزليزية.



وأوضح مرقس عادل في العادة يكون سؤال المسلسلات التي يوجد بها جريمة قتل ويشغل بال المشاهدين من هو القاتل وهذا دائما سؤال شائع في قصص القتل ، واننا في مسلسل حواديت الشانزليزية ابتعدنا كل البعد عن هذا السؤال" .



وأشار مرقس عادل إلى أننا في هذا المسلسل استخدمنا لماذا تم القتل بدلا من لماذا وهذا كان التغيير الفعال لنجاح المسلسل وتغير فكره احداثة .