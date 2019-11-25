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تعليم

البحث العلمي تطلق مبادرة إنشاء نوادي ريادة الأعمال بالجامعات

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 09:05 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن إطلاق مبادرة انشاء نوادي ريادة الأعمال بالجامعات في الأسبوع العالمي لريادة الأعمال (GEW) امس الأحد 17/11/2019 بالتعاون مع لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ومنصة مكسببي لريادة الأعمال وهي مبادرة دولية تهدف لتعريف الشباب في القارات الست بموضوع ريادة الأعمال.

وبدأت هذه المبادرة في عام 2008 بعد حدثي أسبوع المشاريع في المملكة المتحدة وأسبوع ريادة الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2007 ومنذ تأسيسها شارك أكثر من 10 ملايين شخص من 102 دولة في أنشطة هذه المبادرة العالمية.

ويهدف الحدث إلى تعريف المجتمع بأهمية وضرورة تفعيل ريادة الأعمال من خلال الأنشطة المختلفة وتحفيزهم لاستكشاف أفكار المشاريع الخاصة بهم.

ويتم تمويل انشاء عدد 25 نادي ريادة أعمال في الجامعات الحكومية والأهلية وذلك تنفيذًا لتوصيات سيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب السادس بجامعة القاهرة العام السابق والتي كانت أولوياتها "بناء الانسان " وتم تكليف الجامعات بحل المشكلات التي تواجه المجتمع المصري كلا في اختصاصه وتوفير أوجه الدعم للشباب المبدعين والمبتكرين في شتى المجالات.

وتأكيدا على أهمية ريادة الأعمال في مصر وتهيئة البيئة المناسبة لشباب الجامعات في خلق روح المبادرة والمخاطرة والريادة  والتميز من خلال  شباب الجامعات المصرية في خلق مشروعات تعتمد على الابتكار والإبداع  والاعتماد عليهم ليصبحوا نواة المستقبل في مصر وزيادة معدلات مصر في تعميق التصنيع المحلي، تم إنشاء 25 نادى ريادة أعمال بتمويل فني ومالي وتوفير كافة أوجه الدعم لهم من خلال الأكاديمية.
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