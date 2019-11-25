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مرأة

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 06:01 ص
شخصية اليوم
شخصية اليوم
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لمياء الياسين
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، وفقا لعلم الأرقام.

إذا كنت مولودا في يوم 25 نوفمبر فإن ذلك يعني أنك عاطفي وفي نفس الوقت عقلاني، ولديك موهبة تحليلية وبصيرة غريبة.. أنت أيضا جريء ومغامر، لكن قد ينقصك الصبر.

نصيحة خبيرة الأبراج عبير فؤاد: عام 2020 يحمل أجواءً ضاغطة في بعض الأحيان.. أنت بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية.. كما أن الصبر ضروري بالنسبة لك حتى آخر العام.
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