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رياضة

وزير الرياضة يهنئ الاتحاد السكندري بالتأهل لدور الثمانية بالبطولة العربية

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 12:28 ص
اشرف صبحي وزير الشباب
اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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ريهام بكير

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصالًا هاتفيًا بمحمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري حيث قدم له التهنئة بمناسبة فوز فريق نادي الاتحاد في مباراة العودة أمام نادي المحرق البحريني في منافسات دور ال 16 بالبطولة العربية والتأهل لدور الثمانية للبطولة.

وكانت المباراة قد أقيمت مساء الاحد على ستاد الشيخ على بن محمد أل خليفة ضمن مواجهات إياب دور الستة عشر لبطولة كأس محمد السادس للأندية "البطولة العربية" وفاز الاتحاد بها بهدف للاشئ، فيما سجلت مباراة الذهاب التى أقيمت فى الاسكندرية وانتهت بفوز زعيم الثغر بهدفين دون رد.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص أمنياته بالتوفيق لنادي الاتحاد السكندري في مشواره بالبطولة وتحقيق الفوز في المراحل القادمة، لافتًا إلى دعمه للأندية المصرية المشاركة في مختلف البطولات العربية والقارية والدولية.
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