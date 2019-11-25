اخبار الرياضة .. تفاصيل حول إيقاف كهربا واللاعب يرد.. موقف فايلر النهائي من بيع عمار حمدي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والتي جاءت كالتالي :



تفاصيل جديدة حول إيقاف كهربا وتغريمه ماليا بسبب الزمالك



- كشف الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية، عن حقيقة إيقاف محمود عبدالمنعم كهربا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بسبب شكوى نادى الزمالك ضده.

https://www.elbalad.news/4070326



ليفربول يفقد نجمه قبل موقعة برايتون بالدوري الإنجليزي



يفقد فريق ليفربول الإنجليزي خدمات نجمه البرازيلي فابينيو في مباراته القادمة بـ الدوري الإنجليزي ضد برايتون ضمن منافسات الجولة الـ 14 من البريميرليج .

https://www.elbalad.news/4070424



كهربا: لن يتم إيقافي بسبب الزمالك



- كشف مصدر مقرب من محمود عبدالمنعم “كهربا” لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق المنتقل إلى صفوف نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، عن موقفه بخصوص عقوبات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

https://www.elbalad.news/4070253



موقف فايلر النهائي من بيع عمار حمدي نجم الأهلي المنتخب الأولمبي



- رفض السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، مناقشة أي عروض لبيع لـ"عمار حمدي" لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

https://www.elbalad.news/4070582