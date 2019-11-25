هنفطر ايه؟.. فول وطعمية بطريقة جديدة أحلى من المحلات

هنفطر إيه؟.. تحتار النساء في اختيار قائمة طعام مناسبة للإفطار، سواء لزوجها أو أطفالها، تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفي نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها في وقت قصير، حتى لا تؤثر على أدائهم طوال اليوم، ووفقًا لكثير من الدراسات تعد وجبة الإفطار هي الأهم وإغفالها يصيب الكثيرين بالسمنة والهبوط وانخفاض التركيز.



نقدم لكِ قائمة إفطار متنوعة تحتوي على جميع العناصر الأساسية التى يحتاجها جسم الإنسان، وفي نفس الوقت تتمتع بالمذاق اللذيذ.



طعمية بالجبنة للشيف نجلاء الشرشابي:



المقادير



فول مدشوش.

شبت

كزبرة خضراء

بصل

ثوم

كزبرة جافة

نصف ملعقة بيكربونات صودا

كمون

ماء

ملح

سمسم

زيت

جبنة قريش

شطة

زيت زيتون



خطوات التحضير:



اطحني كافة المكونات وأضيفي ملعقه من الماء واخلطي حتى تصبح العجينه ناعمة،اهرسي الجبنه القريش مع القليل من زيت الزيتون والشطه،ضعي الجبنه القريش داخل العجينه وضعي عليها السمسم والكزبره الجافه ثم اقليها.



طريقة عمل فول بالطحينة والرمان للشيف الشربينى





المقادير:



فول مدمس

بصل اخضر

ثوم مفروم

عصير ليمون

كمون

شطة

ملح وفلفل

طحينة

زيت زيتون

بقدونس مفروم

نعناع مفروم

حبوب رمان

خيار مخلل

عيش بلدي للتقديم



طريقة التحضير:



* يشوح الثوم في الزيت ثم يضاف البصل الأخضر ويضاف الفول والطحينة وعصير الليمون والبقدونس والنعناع.

