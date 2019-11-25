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رياضة

محمود الجزار: المنتخب الأولمبي رجالة ومحدش بخل بنقطة عرق في الملعب

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 01:28 ص
محمود الجزار
محمود الجزار
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حسام الحارتي
أشاد محمود الجزار لاعب المنتخب الأولمبي ، بلاعبي المنتخب عقب تحقيق بطولة أمم إفريقيا تحت "23 عاما والتغلب علي منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف قائلا :" المنتخب الأولمبي كله كان رجاله ومحدش بخل بنقطة عرق في الملعب ".


وأضاف خلال لقائه بفضائية " تايم سبورت "، ان كافة اللاعبين كان يعربون عن تنماتيهم بالمشاركة في البطولة الإفريقية معلقا :" اي حد كان بيتمنى كابتن شوقي غريب يشاور عليه ".

وأكد محمود الجزار أن المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب قادر على تحقيق إنجاز كبير في أولمبياد طوكيو "2020"، وإسعاد الجماهير المصرية .

توج منتخب مصر الأولمبي ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر هذا العام، واختيرت مصر من بين المشاركين في أولمبياد طوكيو 2020.

يشارك في أولمبياد طوكيو 2020 الثلاثي الأفريقي الحائز على المركز الأول والثاني والثالث، منتخب مصر صاحب البطولة، ومنتخب كوت ديفوار صاحب المركز الثاني، ومنتخب جنوب أفريقيا صاحب المركز الثالث.
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