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رياضة

تعليق غريب من أحمد حسن بعد دخول لاعبي المنتخب الأولمبي بقناع لاكاسا دي بابل

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 03:11 ص
لاعبي المنتخب الأولمبي
لاعبي المنتخب الأولمبي بقناع "لاكاسا دي بابل"
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حسن العمدة
أكد أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، أن تنفيذ فكرة دخول لاعبي المنتخب الأولمبي بقناع لاكاسا دي بابل في جيله صعبة للغاية.

وقال العميد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "هناك اختلاف بين الأجيال، من الصعب للغاية تنفيذ الدخول بالقناع وقت جيلنا، كان هناك تركيز شديد ولا أحد يكلم الآخر، كنا نشغل أغاني وطنية للتحفيز".

وأكمل : "رمضان نجح في احتواء اللاعبين وكان قائدا خارج الملعب وليس داخله فقط".

توج منتخب مصر الأوليمبي بمسابقة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام وذلك عقب الفوز على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف بالمباراة التي اقيمت يوم الجمعة الماضية باستاد القاهرة الدولي.

وتأهل منتخب مصر الاولمبي الي طوكيو 2020 .
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