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إطلاق القمر الصناعى المصرى طيبة 1 اليوم الساعة الـ 11:08 مساء

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 03:35 ص
صدى البلد
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توك شو
أكد الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إطلاق القمر الصناعى المصرى "طيبة 1"، اليوم الاثنين فى تمام الساعة 11:08 مساءً بتوقيت مصر، وذلك بعد اجتماع قائد منصة الإطلاق مع كل الفنيين فى اجتماع يسمى "اجتماع ما قبل الإطلاق"، ومن خلاله قرر جميع الفنيين جاهزيتهم للانطلاق.

وأضاف القوصى خلال تصريحات تلفزيونية، أنه لو طلب أحد الفنيين والبالغ عددهم 60 شخصا، تأجيل الإطلاق لأي سبب يتم التأجيل الاطلاق مباشرة، مضيفا أنه يوم الجمعة الماضى أعلن أحد الفنيين عدم جاهزيته، مما تسبب في قرار التأجيل وكذلك تكرر الأمر أمس، واليوم تم جاهزية جميع الفنيين وتحديد غدا لإطلاق القمر الصناعي.
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