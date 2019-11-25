البلاستيك القاتل .. نفوق دولفين في السخنة والسبب : زجاجة مياه | تفاصيل

تداول مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لدولفين نافق بشواطئ إحدى قرى العين السخنة، قبل الزعفرانة بحوالى١٠ كيلومترات.



وظهر في الصورة الدولفين نافق وفي فمه زجاجة بلاستيكية ابتلعها بالخطأ أدت إلى وفاته.



وأكد أحد الخبراء أن الدولفين مات مختنقًا بسبب الزجاجة ، وأن الأمواج قذفته إلى الشواطئ.



كان مسئولي إدارة البيئة ومعهد علوم البحار بالسويس تلقوا بلاغا من قرية سياحية بالعثور علي دولفين نافق بالشاطئ وتم تشكيل لجنة لفحص الدولفين النافق بشاطئ العين السخنة.



جدير بالذكر أن وزارة البيئة تنفذ حاليًا خططًا وبرامج لتعميم استخدام الأكياس الورقية بدلًا من البلاستيكية خاصة في المناطق الساحلية حفاظا على الكائنات البحرية ، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

