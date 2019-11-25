محمد خضير: المركزي أدار تخفيض أسعار الفائدة بطريقة رشيدة

أكد محمد خضير، الرئيس الأسبق لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، أن البنك المركزي أدار تخفيض أسعار الفائدة إدارة رشيدة جدا وفي توقيت مناسب يساعد على عملية جذب الاستثمار، مؤكدا أن البنك المركزي نجح أيضا في إدارة عملية التضخم الذي شهد له العالم بأكمله.



وأضاف محمد خضير، خلال حواره في برنامج "مال وأعمال"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن المشروعات القومية ساعد بشكل كبير على خفض معدلات البطالة، مشددا على أنه إن لم تقوم الدولة المصرية بإنشاء هذا الكم من المشروعات القومية لن تنخفض نسبة البطالة في ظل الزيادة السكانية.



وأشار الرئيس الأسبق لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إلى أن التحديات المتراكمة على الدولة خلال السنوات الماضية كبير جدا ويتطلب من الحكومة استمرار المجهود الذي يتم بذله.