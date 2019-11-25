رسميا.. إقالة مدرب إيفرتون ماركو سيلفا

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي عن إقالة مدربه ماركو سيلفا بشكل رسمي بعد الخسارة أمس من نورويتش سيتي، بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي.



وتعتبر إقالة سيلفا، هي الإقالة الثانية بين المدربين في الدوري الإنجليزي، بعد إقالة المدرب ماوريسيو بوتشيتينو، وتعيين مورينيو مدرب للسبيرز.



ويعاني عدد من فريق الدوري الإنجليزي الممتاز من التخبط على مستوى النتائج، والتراجع في المراكز وهو الأمر الذي تخشاه إدارات الأندية لأن فقدان النقطة في البريميرليج لا يمكن تعويضها بسهولة، وارتبط أكثر من اسم بالإقالة من منصبهم.



ويحتل إيفرتون المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وصرف أبناء مدينة ليفربول 150 مليون يورو في بداية الموسم.















