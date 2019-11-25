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رياضة

للمرة الأولى الشباب والرياضة تطلق الانتخابات الإلكترونية لبرلمان الطلائع

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 05:31 ص
صدى البلد
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ريهام بكير

أطلقت وزارة الشباب والرياضة للمرة الأولى الإنتخابات الإلكترونية بالادارات الفرعرية لبرلمان الطلائع فى اطار ماتولية الدولة من اهتمام بضرورة واهمية التحول الرقمى فى ضوء رؤية مصر 2030 للتنميه المستدامه وتحقيق مبدا النزاهة والشفافية ، وذلك تحت شعار نبني جيلا يقود المستقبل.

وذلك بعدة محافظات وهي، جنوب سيناء ، شمال سيناء ، الغربيه ، الشرقية ،الاسماعلية ،بورسعيد ، الجيزه ، الوادى الجديد ، القاهرة ".

بمشاركة أكثر من الف طليع يمثلون 72 مركز شباب لعدد 13 ادارة فرعية ويذكر أن برلمان الطلائع هذا العام ينفذ بثوبه الجديد بنظام سياسى متكامل.

ويمثل هذا النظام ، نموذج محاكاة للدولة المصرية" السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء ، ونموذج برلمانى " السلطة التشريعية".
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