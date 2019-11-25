شاهد.. فيديو كوميدي لنجوم الفن بـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى، فيديو كوميدى لأشهر الفنانين بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى، وحظى الفيديو بانتشار واسع على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".



يذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي افتتحت مساء أمس الأول الأربعاء، وسط حضور فني وإعلامي كبيرين، ومن المنتظر تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وتحصل منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.



المهرجان يقدم جائزة لأفضل فيلم عربى وقدرها 15000 دولار، تُمنح لمنتج الفيلم الذي تختاره لجنة تحكيم خاصة لأفضل فيلم عربي مشارك في أي من مسابقات المهرجان الثلاث المسابقة الدولية، آفاق السينما العربية أو أسبوع النقاد.



