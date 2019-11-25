زيارة وفد أمريكي لبرنامج الرياضة من أجل التنمية

زار الوفد الأمريكي لبرنامج " الرياضة من أجل التنمية" ، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة اليونسيف، ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط.



ويأتي هذا البرنامج تحت شعار "مهارتي لياقتي" والذي يهدف الي تنمية المهارات الحياتية لفتاة الصعيد وتنميتها مجتمعيًا من خلال الرياضة.



يستهدف البرنامج 3000 فتاة في كل محافظة بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في اطار برنامج تهيئة بيئة داعمة للنشء في مصر.



وفي هذا الصدد أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بأن الوزارة تسعى الي توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، من خلال إدماج جميع شرائح وفئات المجتمع المصري في إطار توعوي يهدف الي تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة من خلال ممارسة الرياضة، وكذلك الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.



وأضاف وزير الرياضة، ان الوزارة لديها عدد من بروتوكولات التعاون الهامة مع مؤسسات محلية ودولية، من شأنها المساهمة في رفع الوعي الثقافي الرياضي لدى المجتمع المصري، وأن الفتاة والمرأة المصرية سيكون لها دور كبير خلال المرحلة الحالية والمستقبلية في المشاركة المجتمعية من خلال ممارسة الرياضة.



جاءت الزيارة بحضور كل من سارة بوكنان ، وأميرة رضوان، وناردين اسحق من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، واللواء اسماعيل الفار رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية ،والدكتورة سونيا دنيا مدير عام القاعدة الشعبية والدكتورة غادة جمال الدين منسق عام المشروع.