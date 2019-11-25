أحمد حسن: وجود صلاح بالأولمبياد سيزيد الاهتمام الإعلامي بالمنتخب الأولمبي

أكد أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، أن وجود محمد صلاح بأولمبياد طوكيو سيزيد الاهتمام الإعلامي بالمنتخب الأولمبي.



وقال العميد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "وجود 20 لاعبا فقط في قوائم المنتخبات المشاركة في الأولمبياد ظلم، وأتمنى من هاني أبو ريدة التدخل لتعديل قائمة المنتخبات لتصبح 23 لاعبا".



وأكمل : "وجود محمد صلاح مع المنتخب الأولمبي سيزيد من الاهتمام الإعلامي بالفريق ويضيف للجانب الفني، وسينهي الأمر مع ليفربول إذا كان يريد الانضمام".



توج منتخب مصر الأوليمبي بمسابقة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما وذلك عقب الفوز على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف بالمباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضية باستاد القاهرة الدولي.



وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى طوكيو 2020 .