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فن

محمد حماقي في ذا فويس: المستقبل يبدو مشرقا من المكان الذي أجلس فيه

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 04:00 ص
محمد حماقى
محمد حماقى
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محمد بدران
نشر الفنان محمد حماقى صورة جديدة له من كواليس برنامج "ذا فويس" عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر محمد حماقى وهو يجلس داخل المسرح وعلق قائلًا: "المستقبل يبدو مشرقا من المكان الذي أجلس فيه".

يبدأ الفنان محمد حماقي، في التحضيرات لألبومه الغنائي الجديد، عقب انتهاء برنامج "ذا فويس" الذي يشارك حماقي، به عضو لجنة تحكيم بجانب كل من الفنان راغب علامة، والفنانة أحلام، والفنانة سميرة سعيد.

في سياق آخر يستعد حماقي، لإحياء حفلا غنائيا ضخما في الرياض وذلك الشهر المقبل.

يذكر أن آخر أعمال محمد حماقي ألبوم غنائي بعنوان "كل يوم من دا" من إنتاج شركة نجوم ريكوردز تم طرحه في العام الجاري.
محمد حماقي في ذا فويس: المستقبل يبدو مشرقا من المكان الذي أجلس فيه
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