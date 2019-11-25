شديد الخطورة.. أحمد العوضى يروج لمسلسله الجديد

كشف الفنان احمد العوضي عن مسلسلها الجديد "شديد الخطورة"، والذي من المقرر أن تشاركها البطولة فيه الفنانة ريم مصطفى.



ونشر أحمد العوضي صورة من كواليس المسلسل على "إنستجرام" وعلق قائلًا "شديد الخطورة قريبا".



ويشارك في بطولة "شديد الخطورة" رياض الخولي، ناهد رشدي، حسني شتا وحمزة العيلي، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي.



والعمل تدور أحداثه في إطار أكشن حول عملية سطو على بنك من جانب أحد العصابات، والتي تقوم بتهديد أحد شهود العيان على الواقعة وتعرضه مع أسرته للخطر.



وينتظر احمد العوضي عرض فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، وفتحي عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث.



والفيلم من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.