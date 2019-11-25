يوفنتوس يعلن موقف كريستيانو رونالدو من مباراة أتلتيكو مدريد بدوري الأبطال

أعلن نادي يوفنتوس عن جاهزية نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو وتعافيه تمامًا من إصابته وهو جاهز لخوض مباراة الفريق أمام أتلتيكو مدريد يوم الثلاثاء المقبل بدوري الأبطال.



ولم يشارك النجم البرتغالي في المباراة الماضية أمام أتالانتا بسبب إصابته في الركبة وأيضا ادخار مجهوداته لمواجهة الأتلتي.



تشكيلة يوفنتوس المتوقعة ضد أتلتيكو : تشيزني – كوادرادو – روجاني – بونوتشي – دي شيليو – ماتويدي – بيانيتش – بينتانكور – رامسي – كريستيانو رونالدو – هيجواين.



جدير بالذكر أن فريق يوفنتوس يتصدر حاليًا المجموعة الرابعة من دوري الأبطال برصيد 10 نقاط وبفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الثاني أتليتكو مدريد.



ويسعى ماورتسيو ساري بعد حسم بطاقة التأهل في روسيا ضد لوكوموتيف موسكو، تحقيق الانتصار على أتلتيكو لكي يضمن تصدره للمجموعة.

