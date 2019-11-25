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فن

محمد علي رزق يكشف عن المشروبات المفضلة لديه

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 03:01 ص
محمد على رزق
محمد على رزق
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محمد بدران
نشر الفنان محمد على رزق، صورة له عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمد على رزق فى الصورة وأمامه عدد من المشروبات الساخنة التى يفضلها وعلق قائلًا "انا ومشاريبى".

يذكر أن آخر أعمال محمد على رزق مسلسل "بحر" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى".

بطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.

وتدور أحداثه فى إطار صعيدى بعيدًا عن الثأر وتجارة السلاح ويتناول قضايا الصعيد بتوجيه رسائل عدة فى مُقدمتها الحث على أهمية الأمانة، مع وجود صراعات بين الخير والشر إضافة إلى الجانب الرومانسى الذى يتخلل حلقات العمل.
محمد علي رزق يكشف عن المشروبات المفضلة لديه
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