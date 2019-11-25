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تعليم

يوم في حب الأزهر.. حملة للتنظيف وزراعة الأشجار في الجامعة

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 06:01 ص
يوم في حب الأزهر..
يوم في حب الأزهر.. حملة للتنظيف وزراعة الأشجار في الجامعة
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محمد شحتة
تنظم لجنة البيئة وخدمة المجتمع بجامعة الأزهر اليوم الإثنين بالتعاون مع الطلاب الوافدين الماليزيين والإندونيسيين، وفريق أزهريون على المنهج يوم في حب جامعة الأزهر يشمل تنظيف وزراعة الأشجار أمام بعض الكليات والمراكز البحثية.

وأوضح بيان المركز الإعلامي للجامعة أن لجنة البيئة ستنظم خلال هذا اليوم حملة توعوية للكشف عن أضرار التدخين والإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان بمجلس الوزراء.

تهدف الحملة، إلى حث الطلاب والطالبات على الإهتمام بجامعتهم والحفاظ على جمالها ورنقها، وكذلك بث روح الولاء والانتماء في نفوسهم، وحمايتهم من الانسياق خلف من يروجون الأفكار المضللة.

تنظم لجنة خدمة البيئة والمجتمع بجامعة الأزهر، العديد من الأنشطة والفعاليات والقوافل الطبية والتوعوية إلى مختلف المحافظات بالجمهورية.

وتضم لجنة البيئة في عضويتها أساتذة من مختلف التخصصات برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة وعضوية الدكتور طارق عيد مستشار رئيس الجامعة لشئون البيئة والدكتور محمد عبدالوهاب والدكتور رجب الصغير والدكتور على البيلي والدكتورة عزيزة الصيفي وعدد من الأساتذة ومقررة اللجنة شام على.
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