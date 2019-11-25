رحيل حسام البدري .. أحمد حسن: عاقب نفسه باستبعاد لاعبي بيراميدز

أكد أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، أن المنتخب الأول يعاني من بطء الأداء والتفكير وغياب الروح.



وقال عميد لاعبي العالم ، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "يجب على الجهاز الفني للمنتخب أن يعلم احتياجات الفريق في الفترة الحالية".



وعن حسام البدري: "يغضب عندما نتحدث عن المنتخب الأول بالسلب وعاقب نفسه باستبعاد لاعبي بيراميدز واتخاذ القرار كان صعبا".



وأتم : "الحديث عن رحيل حسام البدري هزار وكلام بدون وعي".



وتوج منتخب مصر الأوليمبي بمسابقة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما وذلك عقب الفوز على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف بالمباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضية باستاد القاهرة الدولي.



وتأهل منتخب مصر الاولمبي الي طوكيو 2020 .