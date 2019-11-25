مقتل 29 شخصا في تحطم طائرة بالكونغو الديمقراطية

لقي ما لا يقل عن 29 شخصا مصرعهم بعد تحطم طائرة فى منطقة مكتظة بالسكان فى جوما بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.



وقالت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس": "في هذه المرحلة عثر على 29 جثة تحت الأنقاض".



وأضاف مسئول بهيئة الانقاذ بالبلاد أن عدد من الضحايا من ركاب الطائرة، والبعض الأخر من المتواجدين في المنطقة.



وكشفت التقارير أن الطائرة تحطمت عقب اقلاعها من مطار المدينة الدولي بفترة قصيرة للغاية، داخل منطقة مكتظة بالسكان.







