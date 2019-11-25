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هل اشترى سميح ساويرس جزيرتي قلادة وآمون بأسوان ..رجل الأعمال يجيب..فيديو

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 02:42 ص
صدى البلد
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عبد العزيز جمال
كشف المهندس سميح ساويرس ، رئيس شركة أوراسكوم القابضة للتنمية السياحية ، حقيقة ملكيته لجزيرة قلادة بمدينة أسوان .

وأوضح رجل الاعمال المصري في مداخلة هاتفية على فضائية "العربية الحدث" ، أن الجزيرة مسجلة باسم ورثة أنطوان قلادة، منذ 70 عاما، واشتراها منهم قبل عام 2011.

وقال ساويرس: "أنه تم تسجيل العقد في الشهر العقاري والخريطة الجغرافية للدولة مكتوب عليها أن الجزيرة ملك ورثة أنطوان قلادة".

وتابع أن جميع أهالي أسوان يعرفون ذلك الأمر، مضيفا أنه بعد ثورة يناير حاول بعد الأشخاص الاستيلاء عليها بدعوى أنها ملك أهل النوبة.

وأكد على إنشاء مشروع سياحي على الجزيرة سيكون 7 نجوم ، بالتزامن مع المشروع السياحي الذي يتم إنشاؤه على جزيرة آمون التي تبعد عنها حوالي 40 مترا.
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