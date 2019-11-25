عمرو دياب يحيي حفل مهرجان القاهرة السينمائي الـ 41.. فيديو

أحيا الهضبة عمرو دياب، حفل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط حضور جماهيري كبير جدًا، وكأن على رأس الحضور الفنانة دينا الشربيني.



بينما حرص عدد من النجوم على التواجد بالحفل كان من بينهم الفنانتين هنا الزاهد، وحلا شيحة اللتان رقصتا على انغام الهضبة، كما تواجد بالحفل ايضا أحمد فهمي، وأيتن عامر، وبشرى، وهند عبدالحليم، وإنجي المقدم، وأمينة خليل، وغيرهم.



وقدم عمرو، العديد من الاغاني الخاصة به كان من بينها "قدام مرايتها"، و"يوم تلات"، و"أنا غير"، وغيرها.



يذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي افتتحت أمس الأربعاء وسط حضور فني وإعلامي كبيرين، وتم تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وحصلت منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.

