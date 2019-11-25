ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عمرو دياب يحيي حفل مهرجان القاهرة السينمائي الـ 41.. فيديو

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 03:35 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
Advertisements
آيه عاطف
أحيا الهضبة عمرو دياب، حفل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط حضور جماهيري كبير جدًا، وكأن على رأس الحضور الفنانة دينا الشربيني.

بينما حرص عدد من النجوم على التواجد بالحفل كان من بينهم الفنانتين هنا الزاهد، وحلا شيحة اللتان رقصتا على انغام الهضبة، كما تواجد بالحفل ايضا أحمد فهمي، وأيتن عامر، وبشرى، وهند عبدالحليم، وإنجي المقدم، وأمينة خليل، وغيرهم.

وقدم عمرو، العديد من الاغاني الخاصة به كان من بينها "قدام مرايتها"، و"يوم تلات"، و"أنا غير"، وغيرها.

يذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي افتتحت أمس الأربعاء وسط حضور فني وإعلامي كبيرين، وتم تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وحصلت منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فستان غريب.. إطلالة لبلبة في افتتاح القاهرة السينمائي.. شاهد

ليلة تألق فيها النجوم.. 50 صورة من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. شاهد

عروسة.. هنا الزاهد تتألق بفستان خيالي في مهرجان القاهرة السينمائي.. شاهد

مي عمر تتخلى عن جزء من فستانها بالقاهرة السينمائي .. تفاصيل

بالأسود.. نسرين طافش تتألق في حفل افتتاح القاهرة السينمائي ..صور

شاهد.. رقصة أحمد حلمي ومنى زكي في حفل افتتاح القاهرة السينمائي

ترشيحاتنا

مفاجآت تركي آل الشيخ تتوالى احتفالا بفوز الهلال | اعرف الجديد منها

أغضب المشاهدين.. مرقس عادل يكشف عن أغرب مشهد في حواديت الشانزليزيه

حكم الصلاة بـ الفانلة الحمالات .. الإفتاء توضح | فيديو

إطلاق القمر الصناعى المصرى طيبة 1 اليوم الساعة الـ 11:08 مساء

عروس تؤجل زفافها 18 عاما .. والسبب وزنها

احتراف مهاجم الزمالك.. قائد المنتخب السابق يتحدث عن مستقبل رمضان صبحي وأكرم توفيق

AdvertisementS

بعد 17 يومًا على رحيل هيثم أحمد زكي.. تصرف مفاجئ من خطيبته

مصر صدرت خدمة للعالم.. أول رد من أوبر علي تصريحات الرئيس السيسي

هددني بعلاقتنا.. المتهمة بقتل دجال ترعة المريوطية: قالي هعالج ابنك من مس الجن وكان عايز يفضحني

فعال لعدوى التنفس والحروق .. تفاصيل سحب المضاد الحيوي الجلمنتين من الأسواق

بـ فرمان من الخواجة .. نجم المنتخب الأولمبي في الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

جيب قصير وجاكت ملون.. كندة علوش تتألق بـ إطلالة أنيقة من مهرجان القاهرة السينمائي

اخبار الزمالك اليوم.. إيقاف كهربا.. الغائبون عن قائمة الفريق أمام إنبي.. سبب استبعاد أوباما

مصطفى بكري يكشف أهم التعديلات القادمة في الدولة..فيديو

مفاجأتان سارتان لـ تركي آل الشيخ.. تفاصيل

موقف فايلر النهائي من بيع عمار حمدي نجم الأهلي المنتخب الأولمبي

بعد اعترافها بخيانة الفيشاوي لها.. سمية الألفي مطلوبة على جوجل

اخبار النادي الاهلي.. بيع عمار حمدي والتعاقد مع نجم المنتخب الأولمبي.. وكواليس تهنئة الخطيب لـ الهلال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس جيم.. ياسمين صبري تشعل انستجرام بإطلالة رياضية من المالديف.. شاهد

تورتة مبهرة.. عيد ميلاد فخم لابنة ماجد المصري الصغرى

بتسريحتها المفضلة.. أحدث ظهور لشقيقة هنا الزاهد