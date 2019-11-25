شاهد .. نادال يقود إسبانيا للتتويج بلقبها السادس في كأس ديفيز

قاد رافائيل نادال، المصنف الأول عالميا، منتخب إسبانيا إلى لقبه السادس في كأس ديفيز لكرة المضرب، بفوزه في نهائي النسخة الأولى من الحلة الجديدة على نظيره الكندي 2-0.وحسمت إسبانيا لقبها الأول في البطولة منذ 2011 قبل الوصول إلى مباراة الزوجي، وذلك بفوزها بمباراتي الفردي بتغلب روبرتو باوتسيتا-أجوت على فيليكس أوجيه-آلياسيم 7-6 و6-3، ثم نادال على دينيس شابوفالوف 6-3 و7-6.وسبق لإسبانيا أن توجت في أعوام 2000 و2004 و2008 و2009 و2011، وخسرت النهائي أعوام 1965 و1967 و2003 و2012، في حين كانت كندا تخوض النهائي الأول لها على الإطلاق في البطولة التي أقيمت بدءا من هذا العام على مدى أسبوع واحد، عوضا عن توزيع المباريات على أربعة أسابيع، بمشاركة 18 منتخبا وزعت على ست مجموعات.وتأهل متصدر كل مجموعة، إضافة إلى أفضل منتخبين حلا في المركز الثاني، إلى الدور ربع النهائي، ليصار بعد ذلك إلى اللجوء لنظام خروج المغلوب.كما اعتمد نظام الفوز بمجموعتين من أصل ثلاث عوضا عن ثلاث من أصل خمس، وذلك تفاديا لإرهاق اللاعبين.