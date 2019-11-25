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فن

اليوم.. عرض فيلم لما بنتولد بحضور أبطاله بـ القاهرة السينمائي

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 04:04 ص
لما بنتولد
لما بنتولد
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آيه عاطف
يعرض مهرجان القاهرة السينمائى الدولى اليوم فيلم "لما بنتولد" فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بحضور صناعه وعدد من أبطاله، ضمن قسم بانوراما السينما المصرية.

سبق وتم عرض الفيلم للمرة الأولى عالميا ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، وشارك رسميا خارج المسابقة الرسمية.

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي غنائي، حيث يحتوي على 9 أغاني تقوم بربط أحداث حكايات منفصلة لـ 3 شخصيات شابة، كما يتعرض الفيلم لبعض القضايا الاجتماعية التي تمس الشباب من خلال حياة الشخصيات وأحلامهم والتحديات التي تواجههم.

"لما بنتولد"، بطولة كل من أمير عيد، وعمرو عابد، وبسنت شوقي، وابتهال الصريطي، وسلمى حسن، ومحمد حاتم، ودانا حمدان، وضيوف الشرف حنان سليمان، وسامح الصريطي، وهو من إنتاج معتز عبد الوهاب، تأليف السيناريست نادين شمس، وإخراج تامر عزت.
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