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فن

اليوم.. العرض العالمي الأول للفيلم الجزائري الفلسطيني باركور

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 04:31 ص
فيلم باركور
فيلم باركور
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آيه عاطف
ينظم مهرجان القاهرة اليوم الإثنين العرض العالمي الأول للفيلم الجزائري الفلسطيني "باركور" وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

وتدور أحداث الفيلم ذات صباح، عندما يتجه الجميع إلى صالة الأعراس لأسباب متباينة، منهم البائع المتجول والعاملة في المطبخ والمغنية وغيرها، لديهم جميعًا دوافعهم المختلفة لحضور زفاف خالد وكميلة.

فيلم "باركور" إخراج فاطمة الزهراء زموم، الذي يشارك بمسابقة أفاق السينما العربية، وذلك بالمسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية.

‎يذكر أن الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام فعالياتها في الفترة من 20 و29 نوفمبر الجاري، ويعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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