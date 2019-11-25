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منوعات

أكل الوحوش.. هذا ما يتناوله أضخم رجل في العالم

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 04:31 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
كل شخص لديه صورة لما يبدو عليه أقوى رجل في العالم ، والبطل السابق" إدي" والذي عرف بـ "الوحش" فهو مثال على الأشخاص ذو طول وعرض كبير للغاية.

بمجرد استيقاظه يبدأ "إدي" الرجل أضخم في العالم تمريناته الرياضية الشديدة والتي تتنوع فيها حمل الأوزان بين 6 أقدام و 3 أقدام 28 الحجر ، فقد تعتبر محافظته على اللياقة البدنية هو وظيفة بدوام كامل، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا ميرور"البريطانية.

في المتوسط ​​، يآكل 8000 سعر حراري يوميًا في وجبة الإفطار فقط، حيث تحتوي الوجبة على أربع شرائح من لحم الخنزير المقدد ، وأربعة أنواع من النقانق ، والحلوى السوداء ، والبيض ، والخبز المقلي ، والفاصوليا ، والأعمال.

لن يكتفي بذلك بل يقدم له الإفطار الثاني من العصيدة وحوالي خمسة أجزاء من الفواكه، ويقول 'أنا أتناول وجبة خفيفة طوال اليوم على جوز الكاجو ولحم البقر المتشنج والغداء سيكون من اللحم أو الدجاج مع الأرز والمعكرونة والخضار ونصف فطيرة بالجبن بحجم عائلي للبودنج.

أما عن وجبة الغذاء، يقول:" اعتادت على تناول شريحة لحم وأرز، ومكرونة بولونيز أو بالكاري والنصف الآخر من فطيرة الجبن" النسبة للكثيرين ، قد يبدو هذه كمية كبيرة من الطعام، ولكن مع الوجود في الصالة الرياضية لمدة 3 ساعات متواصل التي يلتزم بها إيدي كل يوم، حتى يصل إلى هذا الشكل الضخم تعتبر كميات لا تذكر.

وأضاف "إيدي": 'أحصل على الفيتامينات وأتأكد من أنني أغطي جميع المجموعات الغذائية".
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