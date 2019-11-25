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أخبار العالم

بسبب حشرة.. روسيا تعيد 20 طنا من الطماطم التركية

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 04:15 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
قررت هيئة مراقبة الزراعة وأمن الغذاء الروسية إعادة 20 طنا من الطماطم التركية، ورفض إدخالها إلى الأسواق بسبب حملها حشرة "سوسة الطماطم" حية في الشحنة.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن الهيئة الروسية أنها أعادت 20 طنا من الطماطم قادمة من تركيا، بعد رفضها السماح بدخول الشحنة إلى الأراضي الروسية لحملها أحد أنواع الآفات الزراعية الضارة.

وذكرت الهيئة أن سلطات الحجر الزراعي الروسية اكتشفت وجود الحشرة حية في الشحنة الواردة من تركيا عند فحصها في جمرك ميناء نوفيا يوركوفيتش في منطقة بريانس الحدودية مع أوكرانيا.


لم تكن هذه هي المرة الأولى، بل أنها المرة الثانية التي تعاد فيها كميات من صادرات الطماطم التركية إلى روسيا خلال العام الجاري، ففي مايو الماضي، أعادت مصلحة الرقابة البيطرية والصحة النباتية الفيدرالية الروسية 21 طنا من الطماطم المستوردة من تركيا، للسبب ذاته.

وليست الطماطم وحدها هي التي تم إعادتها إلى تركيا من روسيا، فقد سبق للهيئة الروسية، في 24 أكتوبر الماضي، أن أعادت 370 طنا من فاكهة اليوسفي القادمة من تركيا، ورفضت إدخالها إلى الأسواق بسبب إصابتها بآفات ضارة.
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