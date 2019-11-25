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رياضة

القنوات الناقلة والمعلقين .. موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 05:31 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، نظيره نادي الجونة اليوم الاثنين ، باستاد الجونة في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس من بطولة الدوري الممتاز.

المباراة تنطلق في الخامسة مساء ، على ستاد الجونة وتذاع عبر قناتي أون سبورت بتعليق محمد الكواليني ، وتايم سبورت بتعليق أيمن الكاشف.

واختار الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر 22 لاعبا لمعسكر مباراة الجونة وهم محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدى أفشة وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.

ومن جهة أخري يسعي لاعبو نادي الجونة إلي تحقيق الفوز في المباراة والخروج بنتائج ايجابية من أجل ضمان المنافسة علي مركز يليق بهم.

وتشهد المرحلة المقبلة للأهلى خوض مواجهة الجونة والسفر بعدها مباشرة إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري على استاد رادس في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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