أهالي منشية الصدر: شارع الجسر بلا أعمدة إنارة

أرسل احمد فارس أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من سوء حالة الشوارع بمنطقة منشية الصدر بالقاهرة .



وأوضح "أحمد" أن منطقة شارع منشية الصدر التابعة لمحافظة القاهرة تحديدا شارع الجسر تعانى من عدم وجود أعمدة إنارة كافة لإضائة الشارع، مشيرا إلى ان الشارع يتحول ليلا الى ظلام ما يعرض المارة خاصة الاطفال للاذى و ينشر نوعا من البلطجة بالشارع يفسد المظهر الحضارى للحى.



وطالب احمد المسئولين بسرعة التدخل من أجل المشكلة .



ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.