عزبة النخل تتحول لموقف للتكاتك.. والأهالى يستغيثون

بعث أحمد عادل، أحد قراء "صدى البلد"، رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار التكاتك بمنطقة عزبة النخل بالقاهرة.



وأوضح أحمد عادل أن منطقة عزبة النخل التابعة لمحافظة القاهرة تحديدا امام محطة المترو تعانى من التحول لموقف لسائقى التكتك.



مشيرا الى سيطرة السائقين على الشارع و نشرهم نوعا من البلطجة و تعطيل حركة السير يوميا ما يفسد المظهر الحضارى للحي.



وطالب المسئولين بسرعة التدخل من أجل المشكلة .



ويقدم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.