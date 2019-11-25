الطريق إلى القمة.. الأهلي يواجه الجونة تحت شعار استعادة الانتصارات

يلتقي، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،بنظيره الجونة على ملعب الأخير ، في المواجهة المؤجلة من الأسبوع الخامس للدوري المصري.



واختار الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر 22 لاعبا لمعسكر مباراة الجونة وهم محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.



ويسعى المارد الأحمر ، إلى الفوز والعودة لنغمة الانتصارات التي بدأها مع فايلر منذ توليه المهمة الفنية للفريق ، ليعتلي الصدارة من جديد بعد فترة توقف للمسابقة لما يقرب من شهر ونصف الشهر ، حيث يحتل حاليا المركز الرابع برصيد 9 نقاط من خوض 3 مباريات.



بينما يحتل المقاولون العرب، المركز الثالث برصيد 10 نقاط ولكن من خوض 5 مواجهات ، فيما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 10 نقاط من 4 لقاءات ، ويتصدر بيراميدز برصيد 11 نقطة من خوض لقاءاته كاملة وهم 5 مباريات.



وتشهد المرحلة المقبلة للأهلى خوض مواجهة الجونة والسفر بعدها مباشرة إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري على استاد رادس في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.