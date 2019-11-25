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رياضة

القنوات الناقلة والمعلقين .. موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 06:01 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
يستضيف نادي إنبي ، نظيره الزمالك اليوم الاثنين على ملعب السلام في مباراة الجولة السادسة ، من مسابقة الدوري المصري بعد توقف لاكثر من شهر ونصف.

وتنطلق المباراة في الساعة السابعة والنصف مساء وتذاع عبر قناتي أون سبورت تعليق حاتم بطيشة ، وعلى تايم سبورت ، تعيق مؤمن حسن.

وشهدت قائمة الزمالك ، استعدادا للمباراة ، ضم وجوه جديدة وجاءت كالاتي:

محمد ابو جبل- محمد عواد في حراسة المرمي

محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - حازم امام - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي في خط الدفاع

محمد حسن - احمد سيد زيزو - امام عاشور - محمد اوناجم -محمد عنتر - محمود عبددالرازق شيكابالا - مصطفي فتحي - كريم بامبو - اسلام جابر في خط الوسط

خالد بو طيب - مصطفي محمد - عمر السعيد - حسين فيصل في خط الهجوم.
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